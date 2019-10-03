Около тысячи специалистов обсудят в Казани «Ориентиры будущего» развития туризма

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В столице Татарстана с 23 по 25 октября пройдет туристический форум «Ориентиры будущего», на котором соберутся ведущие специалисты в этой отрасли, туроператоры, лидеры в сфере digital, руководство Федерального агентства по туризму и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, сообщают организаторы.

Всего на мероприятие съедутся около 1000 участников из российских регионов и ближнего зарубежья.

Главная тема юбилейного форума — «Факторы успеха: территориальная идентичность и digital-технологии». Участники обсудят мировые тренды в отрасли — развитие экотуризма и создание маршрутов на природных территориях с целью повышения туристской привлекательности региона. Спикеры поделятся реальными кейсами сохранения территориальной идентичности в эпоху цифровизации и современными digital-технологиями.

Регистрация участников проходит на сайте kazantourforum.com.

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