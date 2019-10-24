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Татар-информ

24 октября 2019, 16:28

Экономика и финансы

Для госзакупок отечественного софта предложили ввести субсидии

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Экономика и финансы

Для госзакупок отечественного софта предложили ввести субсидии

Фото: Салават Камалетдинов

Без дополнительной поддержки ведомства не выполняют план по импортозамещению программного обеспечения.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Перевести госструктуры на российский софт получится, когда государство начнет субсидировать госзакупки программного обеспечения. Своим видением проблемы поделился руководитель регионального направления «Мой Офис» компании «Новые облачные технологии» Борис Иванов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Нужно субсидировать госзакупки. У нас есть проблема с бюджетами. Когда государственные заказчики начинают считать, во сколько обойдется полный переход с западной на отечественную инфраструктуру, то наполеоновские планы переходят в сокращения и урезания», – рассказал он.

Пока федеральные и региональные власти не готовы к закупкам ПО, поэтому планы по импортозамещению не выполняются, хотя нормативная база для перехода на отечественный софт уже есть.

«По итогам 2018 года только 30% бюджетов было освоено на импортозамещение», – напомнил Иванов.

Кроме того, переходу на отечественный софт мешает стереотип о том, что российское хуже зарубежного. А еще заказчики иногда плохо понимают, как получить дотации и льготы на российское ПО. Также сегодня на пресс-конференции в формате круглого стола на площадке ИА «Татар-информ» затронули проблему нехватки российских графических редакторов.

 

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