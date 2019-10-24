Эксперт рассказал, что мешает госслужащим перейти на отечественный софт

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Российским разработчикам нужно сосредоточиться на создании аналогов графических редакторов и программ по проектированию. Такое мнение высказал директор по маркетингу Astra Linux Александр Гутин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Каких программ не хватает для нормальной работы любого органа власти и любой организации в рамках среды российского программного обеспечения? На наш взгляд, серьезный недочет в рамках обеспечения прикладным ПО заключается в отсутствии графических программ и того, что касается проектирования», – отметил эксперт.

«Здесь очень мало аналогов среди российских разработок, они с обрезанным функционалом. Все остальное в принципе российскими разработчиками придумано, сделано», – добавил он.

При этом спикер подчеркнул, что по большей части «функционал российского ПО как минимум адекватен и релевантен функционалу программ из-за рубежа».

Импортозамещение ПО в госструктурах стало темой пресс-конференции в формате круглого стола на площадке ИА «Татар-информ». Ее участники намерены выстроить предметный диалог между участниками процесса импортозамещения со стороны государства и бизнеса и продемонстрировать практические решения миграции и успешной кооперации IT-производителей.

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