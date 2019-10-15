КФУ намерен использовать отечественное ПО для обучения студентов

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Казанский университет планирует обучать студентов на отечественном программном обеспечении, чтобы облегчить продвижение российских программ на рынок. Об этом рассказал заместитель директора по научной части Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем (ИТИС) КФУ Денис Зуев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Мы со своей стороны готовы к партнерству, чтобы внедрять новые, хорошие практики в образовательные программы. <...> Мы, как образовательное учреждение, должны давать всю картину, все, что существует на рынке», – отметил Денис Зуев.

«Наши студенты должны знать весь набор инструментов, в том числе и отечественное программное обеспечение. Это один из наших методов по продвижению отечественного ПО на рынок», – добавил он.

При этом Зуев заметил, что импортозамещение оборудования виртуальной реальности остается актуальной проблемой. Ему возразил директор по маркетингу ПО Astra Linux Александр Гутин, сказав, что в России имеется как минимум несколько интересных отечественных разработок виртуальной реальности, совместимых с Astra Linux, и что в дальнейшем КФУ может их использовать.

Темой прошедшей на площадке ИА «Татар-информ» пресс-конференции в формате круглого стола стало импортозамещение программного обеспечения в госструктурах.

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