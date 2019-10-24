Врач рассказал о времени, когда следует отказаться от кофе

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Во время распространения простудных заболеваний замена кофе на другие напитки полезна для здоровья. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главного внештатного специалиста первичной медико-санитарной помощи Депздрава столицы и главврача поликлиники № 121 Андрея Тяжельникова.

«Кофеин активно выводит воду из организма, а обезвоживание снижает иммунитет», – объяснил специалист.

В связи с этим врач рекомендовал вместо кофе и крепкого чая употреблять морсы и травяные чаи, а также больше пить чистой воды комнатной температуры. Допустим и некрепкий чай с лимоном.

Укрепить организм помогут свежие соки, овощи и фрукты, содержащие витамин С. При этом следует избегать недосыпания и стрессов, которые делают организм уязвимым для вирусов и бактерий, добавил Тяжельников.

В завершение эксперт подчеркнул, что лучшей защитой от гриппа является своевременная вакцинация.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики назвали кофе в числе омолаживающих продуктов.

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