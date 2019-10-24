Павианы, львы и бегемот: в казанской «Реке Замбези» готовы к приему животных

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Первыми в новую часть Казанского зоопарка, носящую название «Река Замбези», перевезут в ноябре этого года павианов, львов и бегемота. Для всех желающих она откроется еще до новогодних праздников. Об этом во время осмотра новой и старой частей зоопарка рассказал директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

Во время осмотра старой части зооботсада журналистам показали, в каких условиях живут животные, и объяснили, как они будут готовиться к переезду.

«Перевозить животных будут поэтапно с помощью дистанционного инъектора. Сначала будет переезжать обезьянник, затем будут переезжать хищные животные, львы, и в самую последнюю очередь перевезут более крупных животных – это, например, бегемот», – рассказала ветеринарный врач зооботсада Анастасия Балмакова.

Она добавила, что адаптация у животных длится первые 30 дней после переезда на новое место. Для бегемота заказана укрепленная транспортная клетка. Чтобы поднять его, будет вызван кран.

«В первую очередь будут перевозить павианов-гамадрилов, львов, хищных птиц, бегемота, зебру и сурикатов. Мелких животных усыплять не будут, их будут отлавливать сачком. Кого-то из зверей будут завозить на новую территорию сразу», – сообщила Балмакова.

В связи с наступлением осенне-зимнего периода работники зоопарка меняют рацион животных, им начинают давать калорийную пищу. В первую очередь это белковые продукты для хищников – например, мясо, рыба, крупы. Хищным птицам в рацион добавляют живых мышей и крыс. Делается это для того, чтобы спаривание у них прошло нормально.

Кроме того, сегодня журналистам продемонстрировали готовность новой части зоопарка «Река Замбези». Здесь впервые начался отопительный сезон. Все вольеры для каждого вида животных требуют своего температурного режима. Так, в вольере для слонов температура не должна опускаться ниже 15 градусов тепла и повышаться выше 23 градусов.

«Переезд планируется в ближайшее время, в ноябре. Он затянулся в связи с тем, что проверялась система отопления. Вся проверка прошла успешно, мы устранили мелкие недочеты. Открытие мы планируем до Нового года, чтобы захватить праздники», – поведал директор зоопарка Фанис Нурмухаметов.

По его словам, остается открытым вопрос, появится ли в зоопарке слон. Администрация предложила компании «ТАИФ» помочь зооботсаду, добавил он.

«На сегодняшний день поставлено 22 вида животных и птиц (117 особей). Среди них – нильский крокодил, лев, леопардовые черепахи, попугаи-неразлучники. Животные приедут сюда и будут проходить карантин и адаптацию», – пояснил Нурмухаметов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что полностью заполнить вольеры новой части зоопарка планируется к 2021 году.

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