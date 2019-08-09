В ноябре первую партию животных поселят в казанской «Реке Замбези»

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Первую партию животных в вольеры новой части Казанского зооботсада «Река Замбези» планируют заселить уже в ноябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

При этом полностью заполнить вольеры новой части зооботсада предполагается к 2021 году.

Для коллекции поставлены более ста животных и птиц, включая крокодилов, львов, черепах, сурикатов, гамадрилов и кошачьего лемура. Пока все они размещены на территории старой части зоопарка.

В ноябре администрация зооботсада планирует завести еще 57 птиц и животных, среди которых будут фламинго, гепарды, зебры и представители других видов.

«Накануне переезда в новой части зоопарка впервые начался отопительный сезон. Вольеры для каждого вида <…> требуют своего температурного режима», – подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», строительство первой очереди проекта обновления и расширения Казанского зооботсада ведется с 2015 года. Новая территория, которая получила название «Река Замбези», находится на берегу озера Кабан на площади 6,7 га.

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