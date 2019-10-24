В Татарстане хотят создать специализированный Центр по исследованию продукции халяль

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарская межрайонная ветеринарная лаборатория планирует выступить с инициативой по созданию в республике Центра по исследованию продукции халяль.

Об этом сообщил сегодня заместитель директора учреждения Айдар Садриев на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по РТ и Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

«В наших планах – инициатива по созданию отдельного изолированного специализированного Центра по исследованию продукции халяль, что особенно актуально сегодня в связи с заинтересованностью и подготовкой ряда предприятий к экспорту в страны исламского мира», – рассказал докладчик.

Садриев добавил, что продукция халяль – одно из приоритетных направлений экспорта. «Практически еженедельно от Комитета по стандарту “Халяль” получаем пробы. При этом хотелось бы отметить сложившуюся тенденцию к снижению случаев обнаружения несоответствий. Такая работа необходима для информирования населения о результатах проведенных исследований и формирования реестра недобросовестных производителей и поставщиков, реализующих продукцию, несоответствующую требованиям халяль», – заметил он.

Замдиректора учреждения также упомянул, что Татарской межрайонной ветеринарной лабораторией заключены договоры о взаимодействии с Комитетом по стандарту «Халяль» Казани и Международным комитетом «Халяль» Москвы.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», за год в Татарстане производят более 68 тыс. тонн халяльной продукции на общую сумму около 7 млрд рублей. В настоящее время 72 предприятия республики сертифицированы на производство продукции халяль.

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