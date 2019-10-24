Вузы РТ помогут внедрить электронные ускорители для нефтегазохимического комплекса

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Ведущие технические вузы Татарстана изучат возможности внедрения ускорителей электронов в нефтегазохимический комплекс республики. Такое поручение на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» дал Президент РТ Рустам Минниханов.

Перед участниками совещания выступил заведующий лабораторией Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина РАН Александр Пономарев. Он отметил, что сегодня в России действует вектор на развитие цифровых технологий, который повышает роль электроники в экономике страны.

«Привычная нам электроника создает физические эффекты – изображения, связь и так далее. Но есть электроника и для химии. Для нее электроны должны иметь высокую энергию, это необходимо для создания или разрыва химических связей», – объяснил ученый.

Он добавил, что даже при большой мощности современные ускорители остаются компактными. А доход от продукции электронно-лучевых технологий сопоставим с доходами от всех мировых атомных электростанций.

«Только для создания «продвинутых» пластиков используются около 3,5 тыс. технологических ускорителей. И эти цифры ежегодно прирастают в основном за счет экономики Китая. При этом лидером отрасли остается Япония, где технология используется для производства кабелей, шин и медицинской продукции, а также в других сферах», – рассказал Пономарев и предложил разработать план внедрения технологии в нефтегазохимической отрасли РТ.

Возможности электронно-лучевых технологий необходимо изучить совместно с ведущими татарстанскими вузами, отметил после доклада Президент РТ Рустам Минниханов.

«Возможности использования этих технологий дают совершенно новые потребительские свойства для произведенного продукта. Поэтому необходимо создать рабочую группу, будем активно продолжать работу [в этом направлении]», – резюмировал он.

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