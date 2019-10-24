«Нэфис Косметикс» увеличил производство на 6% за счет выпуска натурального мыла

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). За период с января по сентябрь 2019 года «Нэфис Косметикс» нарастил производство на 6% за счет расширения линейки мыла. Положительную динамику также показали «Казань-Оргсинтез», «ТАНЕКО» и другие предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана.

Об этом на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил гендиректор организации Рафинат Яруллин. Совещание прошло под председательством Президента РТ Рустама Минниханова.

«”Нэфис Косметикс” за январь-сентябрь 2019 года увеличил производство на 6%, расширил линейку натурального мыла и начал поставки продукции на Тайвань», – отметил Яруллин, докладывая об итогах работы нефтегазохимического комплекса РТ за девять месяцев.

По его словам, за этот же период «Казань-Оргсинтез» увеличил выпуск полиэтилена. Предприятиям шинного комплекса удалось восстановить объем продаж обычных грузовых шин до уровня прошлого года. Снизилось и отставание по продажам легковых шин.

АО «Кварт» в III квартале восстановило выпуск продукции до показателей 2018 года, хотя индекс производства предприятия остался в отрицательном поле из-за проблем с оборотными средствами в начале года, объяснил Яруллин.

«Значительный вклад на динамику производства вносит успешная реализация инвестпроектов. С начала года на ”ТАНЕКО” произведено 810 тыс. тонн автобензинов, в два раза увеличился выпуск дизеля. Доходы от реализации нефтепродуктов выросли на 17%», – отметил Рафинат Яруллин.

Ведший заседание Президент РТ Рустам Минниханов поручил присутствующим внимательно проследить за показателями работы, с которыми нефтегазохимический комплекс республики придет к концу года.

«Это и финансовые результаты, и объемные показатели – на них посмотреть нужно», – заключил Президент Татарстана.

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