«Научный десант КФУ» побывает в 18 городах и райцентрах Татарстана

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). С 25 октября по 25 ноября Казанский федеральный университет проведет масштабную просветительскую акцию – «Научный десант КФУ». За месяц преподаватели и ученые побывают в 18 городах и поселках Татарстана, сообщает пресс-служба вуза.

Состоятся научно-популярные лекции от 13 институтов, одной высшей школы, одного факультета и двух филиалов КФУ. На них известные исследователи и педагоги в доступной форме расскажут о достижениях науки и существующих в мире сложных явлениях.

Кроме того, предусмотрены выступления творческих коллективов, консультации приемной комиссии и самые интересные, зрелищные и запоминающиеся интерактивы от научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ»

Праздник науки приурочен к 215-летию Казанского университета. Просветительская миссия является традиционной для вуза – ее основы были заложены еще в первые десятилетия его существования.

«Научный десант» 25 октября высадится в Апастове, 29 октября – в Актаныше, 30 октября – в Лениногорске, 31 октября – в Мамадыше, 1 ноября – в Альметьевске, а 5 ноября – в Менделеевске.

Затем 6 ноября акция доберется до Чистополя, 7 ноября – до Мензелинска, 8 ноября – до Нурлата, 9 ноября – до Елабуги, 12 ноября – до Заинска и 13 ноября – до Агрыза.

14 ноября научный праздник пройдет в Муслюмове, 15 ноября – в Бугульме, 20 ноября – в Азнакаеве, 21 ноября – в Сарманове и 22 ноября – в Арске. Завершится проект 27 ноября в Набережных Челнах.

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