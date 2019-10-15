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Оксана Романова

15 октября 2019, 12:16

Наука и образование

По 18 городам Татарстана с лекциями и интерактивами проедет «Научный десант КФУ»

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Наука и образование

По 18 городам Татарстана с лекциями и интерактивами проедет «Научный десант КФУ»

Фото: Султан Исхаков

Просветительская акция приурочена к 215-летию вуза, которое будет отмечаться в этом году серией различных мероприятий.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Все самое интересное и самое зрелищное от проекта «PROНаука», который КФУ раз в квартал проводил в Казани с 2016 года, теперь смогут увидеть и услышать жители 18 татарстанских городов. Расширенную и посвященную 215-летию Казанского университета акцию анонсировала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор департамента PR и рекламы КФУ Лейла Мухтарова.

С 25 октября по 29 ноября КФУ отправит просветительский проект «Научный десант КФУ» для увлекательного знакомства всех желающих в Апастово, Актаныше, Альметьевске, Азнакаево, Арске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Мамадыше, Менделеевске, Мензелинске, Муслюмово, Набережных Челнах, Нурлате, Сарманово, Чистополе.

«Несколько месяцев назад в КФУ прошла 10-я, юбилейная “PROНаука”. Теперь мы хотим вывезти спикеров в наши регионы и представить там наши наработки. Конечно, это будет в усеченном формате, но мы собрали все самое интересное, зрелищное и масштабное», — подчеркнула Мухтарова.

Так, например, Институт геологии проведет квест «Собери свой маршрут», Институт математики и механики — интерактив о том, как сделать робота, а известный искусствовед Константин Яо расскажет о современном искусстве. 

Участие, как и для желающих посетить мероприятия «PROНауки», бесплатно. Однако для расчета посадочных мест в аудитории, на мастер-классах и в интерактивах необходима предварительная регистрация.
Как сообщила заместитель директора департамента PR и рекламы КФУ Ксения Никитина, регистрация в проект «Научный десант КФУ» будет открыта уже сегодня в группе мероприятия с одноименным названием в соцсети ВКонтакте. Там можно будет записаться, пройдя по ссылке проекта в нужном городе.
30 ноября серию выездных мероприятий «Научный десант КФУ» завершит XI «PROНаука» во втором корпусе вуза в Казани под названием «Формула ночи». Ее темой за несколько дней до вручения премии имени Лобачевского символично выбрана математика.

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