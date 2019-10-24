Татарстанцев проконсультируют по вопросам качества плодоовощной продукции

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В Татарстане работает горячая линия по качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Жители Татарстана смогут задать интересующие их вопросы специалистам отдела надзора по гигиене питания регионального ведомства.

Горячая линия будет работать до 6 ноября. Звонки принимаются с 10 утра и до 4 дня по телефону: (843) 273-34-85.

Ранее сообщалось, что 31 октября в РТ проведут горячую линию по вопросам профилактики семейного неблагополучия.

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