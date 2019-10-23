Горячую линию по вопросам профилактики семейного неблагополучия проведут в РТ

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). 31 октября в Татарстане будет работать горячая линия по вопросам профилактики семейного неблагополучия и конфликтов на бытовой почве, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РТ.

Консультировать граждан будут омбудсмен по РТ, специалисты Минтруда и МВД республики, представители объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие» и Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также граждане смогут сообщить о случаях ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей и ситуациях, угрожающих жизни и здоровью членов семьи.

Звонок можно сделать по следующим номерам: (843) 236-00-71, 236-40-62. Горячая линия будет работать с 9 утра и до 5 дня.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.