На фестивале «МузТранзит: Восток-Запад» в Казани выступит немецкий дуэт Voicetronics

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В ходе проведения фестиваля «МузТранзит: Восток-Запад» в Казани, в Центре современной культуры «Смена», выступит немецкий дуэт Voicetronics.

Наталья Пшеничникова (голос, электроника) и Мартин Даске (электроника, видео) создали дуэт в 2017 году. Казанские слушатели станут очевидцами «настоящего эксперимента в области электронной музыки, необычного вокала и экзистенциальных текстов», отмечает пресс-служба центра.

В программе «Города.Моменты» будут представлены произведения таких известных современных композиторов, как Шарлотта Зайгер, Хельмут Эринг, Александр Филоненко, Райнер Рубберт и Энно Поппе. Также в этот вечер можно будет услышать импровизационно-перформативные композиции, в которых заранее записанные звуки преображаются в live-электронику.

Выступление начнется в 19.30, информируют организаторы.

Фестиваль «МузТранзит: Восток-Запад» приурочен ко дню рождения композитора Софии Губайдулиной. Его организует Центр современной музыки Губайдулиной при поддержке Минкультуры России и Управления культуры Казани, а также посольств Израиля, Швейцарии и Литвы в РФ, Швейцарского совета по культуры ProHelveti, Гете-Института в Москве и Литовского культурного института.

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