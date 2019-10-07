Врачи назвали восемь омолаживающих продуктов

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Врачи назвали восемь продуктов, которые способствуют омоложению и содержат полезные микроэлементы, пишут «Известия» со ссылкой на «Медикфорум».

Так, для омоложения стоит есть темный шоколад — он богат флавонидами и антиоксидантами, а также пить зеленый чай, который содержит коллаген и полифенолы. Кроме того, положительно на состояние организма может влиять сваренный кофе.

«Согласно последним исследованиям американского Национального института онкологии, биологически активные соединения, содержащиеся в кофе, могут помочь защитить вашу кожу от меланомы», — уточняет «Медикфорум».

Стоит добавить в свой рацион также авокадо — оно богато калием, клечаткой и жирными кислотами. Ликопин в помидорах поможет снизить риск инсульта, полезен при болезнях сердца и раке предстательной железы. Следует обратить внимание на арбузы и чернику — в последней огромное количество витаминов, которые могут сделать кожу более гладкой и даже осветлить ее.

Эксперты советуют употреблять в пищу и рыбу, особенно лосось — он богат омега-3.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые напомнили о полезных свойствах винограда.

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