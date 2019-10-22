Ученые обнаружили причину, делающую рак неуязвимым

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Определено соединение, делающие раковые клетки невосприимчивыми к воздействию химиотерапии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Международная группа исследователей изучала феномен устойчивости клеток к ферроптозу, при котором они гибнут из-за окисления липидов в составе мембраны. Многие формы онкологических заболеваний со временем вырабатывают механизмы для предотвращения этого процесса.

Обычно раковым клеткам помогает в этом выступающий как антиоксидант фермент глутатионперксидаза-4 (GPX4). Но даже при применении блокирующих его препаратов лечение часто не приносит желанного результата.

Ученым удалось найти новое соединение, мешающее окислению липидов – молекулу FSP1. В свою очередь ее выработку обеспечивает еще один фермент – N-миристоилтрансфераза (NMT). Таким образом, для лечения с трудом поддающихся химеотерапии форм рака необходим препарат, подавляющий действие NMT.

«<…> методы лечения, которые стимулируют ферроптоз на основе ингибирования FSP1, GPX4, NMT или комбинации всех трех, имеют большой потенциал для клинического применения в будущем», – заявила одна из авторов работы – Андреа Гойя Грочин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики узнали, как старение может препятствовать развитию рака.

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