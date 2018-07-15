Минстрой РТ: тарифы на вывоз мусора после запуска МСЗ озвучат к лету 2020 года

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Изменятся ли тарифы на вывоз мусора для населения после запуска в поселке Осиново мусоросжигательного завода, станет известно после мая 2020 года. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на заседании Госсовета РТ.

«В настоящий момент пока не существует четкого тарифного плана, это следующий этап работы, мы с вами увидим его только после реального анализа годичной работы региональных операторов. В апреле они сдадут баланс, параллельно будет вестись работа и нашим министерством, и Минэкологии РТ, тарифным комитетом», — сообщил Файзуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что власти Татарстана планируют выделить порядка 450 млн рублей на инженерную инфраструктуру мусоросжигательного завода.

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