Из бюджета РТ планируют выделить 450 млн рублей на инфраструктуру для МСЗ

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Власти Татарстана планируют выделить порядка 450 млн рублей на инженерную инфраструктуру мусоросжигательного завода. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алексей Фролов.

«В рамках соглашения ГЧП (государственно-частного партнерства — прим. Т-и), которое сейчас находится в стадии проработки, эти обязательства будут за республикой. Цена вопроса — около 450 млн рублей, пока на стадии разработки проектов вот такая сумма. Это проект и строительство инфраструктуры», — сказал он.

Сейчас проект компании «РТ-Инвест» (входит в Ростех) проходит необходимые экспертизы. «Задача, конечно, — построить его в рамках обязательств до 2022 года. Этот срок никто не сдвигал, как только они получат экспертизу, можно будет говорить о выдаче разрешения на строительство», — отметил Фролов.

Сама процедура разработки проекта и прохождения экспертизы непростая, подчеркнул замминистра. При этом в России опыт есть только у Московской области по проведению соответствующих экспертиз.

Проект строительства в Татарстане мусоросжигательного завода дополнительно пройдет международную экологическую экспертизу. Об этом заявлял Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ. В июне Росприроднадзор одобрил строительство МСЗ в зеленодольском Осиново. «РТ-Инвест» вложит в предприятие 28 млрд рублей.

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