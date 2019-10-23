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Оксана Романова

23 октября 2019, 14:18

Общество

В Казани стартует бесплатная «Школа волонтеров наследия»

Общество

В Казани стартует бесплатная «Школа волонтеров наследия»

Фото: Султан Исхаков

Пять пилотных регионов федерального проекта уже начали обучение добровольцев для работ на объектах культурного наследия.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). В ближайшую пятницу, 25 октября, в Казани на базе учебных аудиторий КГАСУ стартует федеральный образовательный проект «Школа волонтеров наследия». Инициатива реализуется Центральным советом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ЦС ВООПИиК) как одно из направлений национального проекта «Культура», сообщила сегодня на тематической пресс-конференции в ИА «Татар-информ» помощник Президента РТ, член татарстанского республиканского отделения ВООПИиК Олеся Балтусова.

Казань в пилотный общероссийский проект вошла в числе пяти других городов-участников страны. В Печорах и Санкт-Петербурге подобные профкурсы волонтеров уже завершились, в Симферополе бесплатные занятия для желающих принять активное участие в сохранении архитектурно-исторического наследия стартовали в начале октября и завершатся 23 ноября, в Москве волонтеров будут обучать теории и практике обращения с наследием до 1 декабря.

В КГАСУ бесплатное обучение всех, подавших заявку через сайт волонтерынаследия.рфпродлится до 30 ноября. Желающим необходимо успеть зарегистрироваться в проекте в оставшиеся до начала занятий два дня. Теоретические лекции будут проходить по пятницам с 15.30. Семь часов практики (работа с деревом, металлом и камнем) ждут волонтеров по субботам. Всего Казань намерена обучить 300 человек, которые получат сертификаты волонтеров наследия.

Главным условием обучения в «Школе волонтеров наследия» помимо желания является возраст, старше 18 лет. Каждую неделю обучение будут проходить 3 группы по 20 человек. Ядро активистов добровольческого казанского движения по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест», а это около 50 человек, имеющих собственный практический опыт работы со старинными домами, уже зарегистрировались на обучающий курс по федеральной программе, подчеркнула Олеся Балтусова.

Заместитель председателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова отметила, что в числе подавших заявки есть жители Нижнего Новгорода и Самары, а также одна участница из Польши.

«Если опыт удастся, предлагается продолжить. Проект рассчитан до 2023 года. Но потянем ли мы каждый год такой проект. Пока известно, что в дальнейшем хотят расширять географию „Школы волонтеров наследия“, охватив и другие регионы», — сказала Забирова.

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