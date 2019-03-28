Казань вошла в федеральную программу, по которой бесплатно обучит 320 «Волонтеров наследия»

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Казань в числе пяти российских городов вошла в пилотный федеральный проект по сохранению добровольцами памятников архитектуры и истории «Волонтеры наследия». Об этом на первом в сезоне собрании Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) рассказала зампредседателя организации, архитектор-реставратор, эксперт Минкульта России Фарида Забирова.

«Проект стартовал в 2019 году. Реализуется при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы „Волонтеры культуры“. В этом году участвуют пять городов, мы попали в эту пятерку. Мы подписываемся под учебу 320 волонтеров», — сообщила Забирова.

Бесплатное для всех участников школы волонтеров обучение будет проходить на базе КГАСУ. Программа специального курса была разработана совместно с Российской ассоциацией реставраторов. У каждого волонтера будет 11 часов на освоение азов реставрационного дела. Четыре часа теории будут посвящены базовым принципам сохранения наследия, технологиям и семь часов подряд практическим занятиям по дереву, камню и металлу.

«Задача проекта — узнать больше об истории наследия России, внести личный вклад в его сбережение, помочь сохранить памятники архитектуры и объекты среды. За месяц, конечно, нельзя полностью обучить волонтеров, но, по крайней мере, дать теорию и элементарные навыки (у волонтеров „Том Сойер Феста“ такие уже есть), мы можем», — подчеркнула Забирова.

Она также отметила, что ведутся переговоры о том, чтобы сертификат, который каждый волонтер получит, пройдя весь курс без прогулов, разрешал его обладателям участие в сохранении объектов культурного наследия (памятников архитектуры и истории).

Татарстану на реализацию проекта «Волонтеры наследия» выделяется более 1 млн рублей. Всего до 2024 года, как подчеркнула Забирова, на поддержку добровольческого движения в России выделяется 7,4 млрд рублей.

Записаться в программу «Волонтеры наследия» можно на сайте волонтерынаследия.рф. В ближайшие несколько дней после утверждения расписания занятий (предположительно вечер пятницы и выходные) здесь будет доступна функция выбора группы и периода обучения.

Ранее, как сообщало «Татар-информ», КГАСУ заявлял о намерении бесплатно обучить 180 волонтеров работе с деревом, камнем и металлом.

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