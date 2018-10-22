Абдулганиев о передаче ОЭЗ «Иннополис» в ведение Минэкономики РТ: Закономерное решение

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Правительство Татарстана приняло верное решение, передав особую экономическую зону (ОЭЗ) «Иннополис» в ведение Министерства экономики. Такое мнение высказал глава республиканского ведомства Фарид Абдулганиев на четвертом заседании Госсовета РТ.

«Что касается передачи полномочий по ОЭЗ „Иннополис“, то Министерство экономики традиционно отвечает за развитие преференциальных зон: ТОСЭРы, ОЭЗ, моногорода. Также хочу сказать, что Министерство экономики является центром ответственности по подпрограмме развития рынка интеллектуальной собственности, поэтому принятие такого решения правительством закономерно», — сказал министр экономики Татарстана.

Ведомство будет контролировать промышленно-производственную и технико-внедренческую деятельность на территории ОЭЗ «Иннополис».

Накануне управление ОЭЗ «Иннополис» было передано от Минцифры РТ к Минэкономики республики. Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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