ОЭЗ «Иннополис» передали в ведение Министерства экономики РТ

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Управление особой экономической зоной «Иннополис» передано Министерству экономики Татарстана. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан “Об определении Министерства информатизации и связи Республики Татарстан органом, уполномоченным на осуществление полномочий по управлению особой экономической "Иннополис", созданной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан“ следующие изменения: в наименовании слова “Министерства информатизации и связи РТ“ заменить словами “Министерства экономики РТ“», — указано в постановлении.

Министерство экономики Татарстана будет контролировать промышленно-производственную и технико-внедренческую детальность на территории особой экономической зоны.

Ранее стало известно, что следующим крупным резидентом ОЭЗ «Иннополис» станет топовый российский банк.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.