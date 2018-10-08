Татарстан по нацпроектам заключил 94% госконтрактов от их общего числа

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан по национальным проектам заключил 523 государственных контракта, или 94% от их общего количества. Об этом сообщил сегодня на четвертом заседании Госсовета РТ министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

По словам министра, прогноз социально-экономического развития Татарстана на период до 2024 года сформирован с учетом реализации национальных проектов.

«В настоящее время Правительством Татарстана утверждены 48 региональных составляющих национальных проектов», – отметил Абдулганиев.

Он подчеркнул, что работы по строительству социальных объектов, закупке и поставке оборудования ведутся в утвержденном графике.

Глава Минэкономики РТ также отметил, что первые итоги реализации нацпроектов будут подводиться в начале следующего года.

«Правительством России принято решение в апреле 2020 года первый всероссийский форум по нацпроектам провести в Татарстане, в Казани, под председательством Дмитрия Медведева», – добавил он.

В этом году на реализацию национальных проектов в Татарстане запланировано 25,7 млрд рублей: 18,1 млрд рублей – средства федерального бюджета и 7,6 – республиканского.

В России утверждены 13 национальных проектов по 12 приоритетным направлениям и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. На нацпроекты с 2019-го по 2021 год из федерального бюджета будет выделено около 5,7 трлн рублей, из которых 1,9 трлн рублей распределят между бюджетами регионов.

На реализацию нацпроектов в Татарстане в 2019 – 2021 годах будет направлено 42,3 млрд рублей, в том числе 31,9 млрд рублей – из федерального бюджета и 10,4 млрд рублей – из республиканского.

Ранее глава Минэкономики РТ заявил, что не видит каких-либо рисков неосвоения средств, выделенных на национальные проекты.

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