Глава Минэкономики РТ: Не видим каких-либо рисков неосвоения средств на нацпроекты

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Нет рисков неосвоения средств, выделенных на национальные проекты. Об этом заявил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Не за горами конец года. Мы практически перешли в ежедневный режим по мониторингу освоения бюджетных средств, выделенных на национальные проекты, – сказал глава Минэкономики РТ. – Каких-либо рисков не видим по неосвоению. Следующий вопрос, который мы будем рассматривать, – это достижение целевых показателей. К этому мы приступаем».

По словам министра, в этом году на реализацию национальных проектов в Татарстане запланировано 25,7 млрд рублей: 18,1 млрд рублей – средства федерального бюджета и 7,6 – республиканского.

«По состоянию на 10 октября в бюджет поступило 18 млрд рублей и 15 млрд рублей – освоено, что составляет около 60%. По нацпроектам нам необходимо заключить 554 контракта, 509 из них мы заключили. Ряд контрактов на подходе, они будут заключены в конце октября по линии Министерства здравоохранения», – отметил Абдулганиев.

В России утверждены 13 национальных проектов по 12 приоритетным направлениям и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. На нацпроекты с 2019-го по 2021 год из федерального бюджета будет выделено около 5,7 трлн рублей, из которых 1,9 трлн рублей распределят между бюджетами регионов.

На реализацию нацпроектов в Татарстане в 2019 – 2021 годах будет направлено 42,3 млрд рублей, в том числе 31,9 млрд рублей – из федерального бюджета и 10,4 млрд рублей – из республиканского.

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