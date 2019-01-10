Средняя зарплата в Татарстане превысила 36,1 тыс. рублей

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). За первые восемь месяцев 2019 года в Татарстане средняя заработная плата работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 36 тыс. 112,7 рубля. Об этом сообщает Татарстанстат.

По сравнению с январем-августом 2018 года средняя зарплата увеличилась на 5,4% отмечается в сообщении.

При этом «реальная заработная плата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги)» в республике выросла на 0,8%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Росстате рассказали о росте реальных доходов россиян на 3% в годовом исчислении за III квартал текущего года.

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