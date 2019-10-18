В Росстате сообщили о росте реальных доходов россиян

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). По данным Росстата, в третьем квартале этого года у российских граждан увеличились реальные располагаемые доходы, сообщает РИА Новости.

Так, в период с июля по сентябрь этого года показатели увеличились по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 3%, если же брать с начала года, то динамика составила 0,2% по сравнению с январем — сентябрем 2018 года.

Отмечается, что есть две причины существенного увеличения реальных располагаемых доходов: опережающий рост доходов от трудовой деятельности и низкая база третьего квартала 2018-го.

«В наибольшей степени выросла заработная плата работников, ее доля в структуре доходов — 56,4%», — отмечается в материалах ведомства.

Другие доходы от трудовой деятельности (в том числе серая зарплата) выросли на 7,3%, рост социальных выплат (пенсии, пособия и пр.) также превысил уровень инфляции и составил 6,3%.

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