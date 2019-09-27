Казань вошла в пятерку городов-лидеров России по спросу на дорогие автомобили

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Казань заняла второе место в рейтинге городов с самым высоким спросом на автомобили стоимостью от 6 млн рублей, который составил аналитический центр АГ «АВИЛОН».

«В топ-городов с наибольшим интересом к дорогим брендам вошли Санкт-Петербург (23%), Казань (13%), Уфа (9%) Тюмень (9%) и Екатеринбург (8,5%)», — говорится в сообщении аналитического центра.

Затем в рейтинге следуют Грозный (8%), Ростов-на-Дону (7%), Краснодар (7%), Сочи (6%), Воронеж (7%) и Новосибирск (2,5%).

Среди люксовых марок наибольший интерес потребителей вызывают Bentley и Rolls-Royce. Среди премиум брендов — Mercedes, BMW, Cadillac, Jaguar Land Rover.

Рейтинг составлен на основе исследования потребительского поведения в регионах России и изучения более 5 тысяч заявок в первой половине 2019 года, и не включает данные по запросам из Москвы.

«Мы отмечаем, что интерес к брендам люкс и премиум классов растет, в том числе благодаря выходу новых моделей. На рынке в целом, по подсчетам Автостата, с января по июль продажи люксовых автомобилей с пробегом показывают рост почти на 6%», — рассказал директор филиала «АВИЛОН. Rolls-Royce» Александр Залогин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.