Кибермошенники нашли новый способ кражи средств через смартфоны

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Кибермошенники начали красть деньги у клиентов банков, устанавливая программу удаленного доступа на их смартфоны. Об этом на международном форуме «Открытые инновации» в Москве рассказал генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков, передает РИА Новости.

Злоумышленники пытаются убедить людей установить на мобильный телефон программу, обеспечивающую мобильный доступ к гаджету, пояснил он.

По словам Сачкова, «среднемесячная сумма ущерба по данному типу мошенничества для крупного банка может составлять от 6 до 10 млн рублей».

При этом в течение полугода система Secure Bank каждый месяц регистрирует свыше тысячи попыток вывода средств со счетов физических лиц посредством программы удаленного доступа, добавил специалист.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о памятке, позволяющей не попасться на уловки телефонных мошенников.

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