Татар-информ

15 июля 2019, 18:56

Общество

В Роскачестве рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников

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Общество

В Роскачестве рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников

Специалисты Роскачества рекомендуют самостоятельно перезвонить в организацию и убедиться, что вам звонил именно сотрудник их банка.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Роскачестве рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников. Подробную инструкцию, как распознать мошенников, специалисты подготовили совместно с экспертами по кибербезопасности компании Group-IB.

Специалисты банка не станут просить вас сообщить CCV банковской карты, код из СМС, кодовое слово и другие личные данные. Это для вас первый «звонок» о том, что с вами говорит мошенник. Для того, чтобы точно в этом удостовериться, специалисты Роскачества рекомендуют перезвонить в кредитную организацию и убедиться, что вам звонил именно специалист.

Чаще всего мошенники сообщают о подозрительных операциях со счетом и просят владельца карты предоставить личные данные для отмены операции. Стоит помнить о том, что сотрудники банков автоматически блокируют карту, и клиент сам должен звонить в банк для ее разблокировки.

Для того, чтобы разоблачить мошенника, следует попросить его назвать ФИО и должность, а также сообщаить, что разговор записывается. В большинстве случаев это заставляет преступников пойти на попятную.

«В случае, если вы столкнулись с подобной ситуацией или даже по какой-то причине клюнули на удочку аферистов, обращайтесь в ближайшее отделение полиции с заявлением о преступлении. Пригодятся все факты, которые вы запомнили», — отметил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Для предотвращения подобных случаев Роскачество советует скачать на телефон специальное приложение, способное определить неизвестные номера и распознать их принадлежность к организациям или категории «спам».
 

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