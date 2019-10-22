Диетолог рассказала, с чем не следует пить чай

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Чай полезен, но далеко не все продукты стоит добавлять в него. Об этом напомнила врач-диетолог Елена Соломатина, пишет газета «Вечерняя Москва».

Как черный, так и зеленый чай содержат антиоксиданты, которые «предотвращают старение, защищают сердечно-сосудистую систему, препятствуют образованию некоторых видов опухолей и оказывают благотворное влияние на зрение», отметила специалист.

Но некоторые продукты при добавлении их в чай могут нейтрализовать пользу от напитка или даже принести некоторый вред. Так, чай с молоком нежелательно пить в больших количествах, так как молоко «нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе, и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе», объяснила врач.

Ни чай с лимоном, ни чай с вареньем никак не повредят человеку, а вот класть в горячий напиток мед не стоит – от температуры он потеряет свои полезные свойства, добавила диетолог.

Кроме того, Соломатина посоветовала отдавать предпочтение листьям с верхушек чайного куста, которые наиболее богаты полезными соединениями, и отметила зачастую сомнительный состав чайных пакетиков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетологи назвали продукты, которые вообще не стоит есть.

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