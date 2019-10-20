Диетологи назвали продукты, которые вообще не стоит есть

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Испанские диетологи назвали продукты, которые стоит не употреблять даже в меру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Vanguardia.

В частности, значительный вред в среднесрочной и долгосрочной перспективе может принести употребление изделий из очищенной муки. Этот продукт приводит к резким повышениям и падениям уровня глюкозы в крови, что способствует развитию диабета, отметила профессор школы «Гасма» в Кастельоне Пилар Эскер.

По словам же другого специалиста, Марии Мерино, «в процессе переработки зерновых культур отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества».

Врачи также рекомендовали избегать употребления колбасных изделий из-за большого количества крахмала и других добавок в их составе. Посетовали они и отказаться от обезжиренных молочных продуктов, которые, как показали исследования, содержат сахар и менее питательны по сравнению с обычными.

Помимо этого, диетологи включили в число нежелательных продкутов полуфабрикаты, снеки, выпечку, алкоголь и переработанное мясо.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, какой хлеб диетологи считают полезным для здоровья.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.