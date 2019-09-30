Казань вошла в топ мест для посещения в Новый год

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Столица РТ вновь вошла в первую пятерку самых желанных городов и курортов России для отдыха в новогодние праздники. Об этом на деловом понедельнике рассказала директор Комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова.

«Недавно озвучены результаты рейтинга самых желанных мест для посещения в Новый год, составляемого агентством "ТурСтат", согласно которому Казань вновь вошла в первую пятерку», — отметила Санникова.

Ранее стало известно, что с начала текущего года Казань посетили 2,8 млн туристов.

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