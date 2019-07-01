Синоптики Татарстана предупреждают о дожде и тумане

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Завтра, 23 октября, ночью и утром в отдельных районах Татарстана опустится туман. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Днем местами по республике пройдут небольшие дожди. Будет дуть умеренный западный и юго-западный ветер.

В ночные часы возможны заморозки до нуля градусов. В светлое время суток воздух прогреется до 7–12 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-западе региона, холоднее всего – на северо-востоке.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», относительно теплая погода сохранится в Татарстане до конца недели.

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