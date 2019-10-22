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Татар-информ

22 октября 2019, 18:23

Происшествия

Появилась запись нападения на ювелирный салон кассира «Райффайзенбанка» из Казани

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Происшествия

Появилась запись нападения на ювелирный салон кассира «Райффайзенбанка» из Казани

На видео попало нападение группы злоумышленников на салон «Фианит».

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Появилась запись нападения на ювелирный салон Санкт-Петербурга кассира «Райффайзенбанка» из Казани. Кадрами опубликовало издание «Фонтанка».

Случай имел место быть зимой 2013 года, а участие в нем приняли Роза Аглемзянова, пропавшая 11 лет назад из Казани после ограбления «Райффайзенбанка», и Ильдар Гиниятуллин, участвовавший в разбойном нападении на почту в Ленобласти в 2014 году. Последнего спустя год отправили в колонию на 13 лет, а Аглемзянову удалось задержать лишь в октябре 2019 года в общежитии Великого Новгорода.

«До недавнего времени в Петербурге оставалась нераскрытой серия из восьми нападений на ювелирные магазины, происходившие с 2011 по 2013 год. На торговые точки нападали грабители в масках и выносили все драгоценности. При этом, во всех налетах участвовала женщина», — пишет «Фонтанка».

На видео попал налет бандитов на салон «Фианит». В какой-то момент охранник начал стрелять в нападавших и даже ранил одного из них, однако злоумышленникам удалось скрыться и утащить с собой раненого товарища.

 

 

 

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