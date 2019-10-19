Найдена кассирша «Райффайзенбанка», которая десять лет назад пропала из Казани с 11 млн рублей

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Полицейские нашли кассира «Райффайзенбанка», которая десять лет назад пропала с 11 миллионами рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

По данным источника, 34-летнюю Розу Аглемзянову задержали сотрудники уголовного розыска Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в съемной комнате общежития в Великом Новгороде.

2 августа 2009 года сотрудники «Райффайзенбанка» обнаружили, что в кассе недостает 11 миллионов 415 тысяч рублей. Было установлено, что к пропаже банковской выручки причастна кассир банка – Роза Аглемзянова.

Мать Розы рассказала, что накануне дочь позвонила ей на домашний телефон и сообщила, что вместе со своим другом и 6-летней дочкой они уезжают на отдых. На какое время и куда именно, не сообщила.

По словам матери, к тому моменту Роза почти год жила с неким Ильдаром Гиниятуллиным, который подрабатывал частным извозом на своем автомобиле.

Сотрудник службы безопасности банка рассказал полицейским, что в момент пересчета денег в кассовой комнате бухгалтеру-контролеру стало плохо, и она ушла домой. Она попросила Аглемзянову закончить пересчет денег.

Охранник банка рассказал, что после того, как Роза осталась одна, она вдруг решила сходить в магазин и вышла из банка с небольшим черным пакетом. Через 15 минут она зашла обратно в банк уже с полной сумкой, якобы наполненной покупками. Вечером, когда Аглемзянова уходила домой, ее сумки не проверяли.

Тогда, в 2009-м, женщина бесследно исчезла вместе с маленькой дочкой.

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