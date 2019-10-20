В Гидрометцентре России объяснили аномально теплую осень

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Установившаяся на большей части европейской территории России теплая погода обусловлена обширным и высоким антициклоном. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет «Российская газета».

По словам метеоролога, в теплую зону антициклона, оказавшуюся над центром европейской части страны, идет заток воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. «<...> он долго стоит. И ветра в нем почти нет», – заметил он.

Согласно расчетам синоптиков, на следующей неделе в Центральной России, включая Московский регион, дневные температуры воздуха составят от +11 до +16 градусов, причем типичных для осени затяжных дождей не ожидается.

Вильфанд обратил внимание на теплые ночи (+6, +10 градусов, что сопоставимо с маем) и добавил: «Такая погода во второй половине октября не только греет тело, но и согревает душу, ведь мы все так хотим тепла!»

По словам ученого, высокие устойчивые антициклоны характерны для лета, но не для осени, но в последнее время они, как и другие редкие погодные явления, случаются все чаще. Он объяснил это процессами глобального потепления климата.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после прохладных выходных циклон вновь принесет тепло в Татарстан.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.