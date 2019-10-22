«30 рублей и ни копейкой выше»: Минсельхозпрод РТ опроверг повышение цен на гречку

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Цена на гречку на сельскохозяйственных ярмарках в Татарстане не вырастет, вплоть до Нового года она будет составлять 30 рублей за килограмм крупы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

«На ярмарках вплоть до Нового года цена на гречку будет 30 рублей за килограмм и ни копейкой выше», – заверил Залаков.

Сейчас в Татарстане достаточно запасов крупы – валовой сбор гречихи в этом году составил 28,6 тыс. тонн. А спрос на гречку нельзя назвать «ажиотажным», уточнили в министерстве.

«33 тонны продано на прошедших шести осенних ярмарках. Крупа реализуется по цене в 30 рублей за кг. На предстоящих ярмарках повышение цены не планируется. Имеющиеся запасы позволяют это обеспечить», – пояснил первый замминистра.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня ритейлеры сообщили о повышении оптовых цен на гречневую крупу.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.