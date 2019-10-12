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Татар-информ

12 октября 2019, 14:28

Сельское хозяйствоНаука и образование

Карета студентов и сушеные овощи самозанятой: муниципалитеты и ссузы провели сельхозярмарку в Казани

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Сельское хозяйствоНаука и образование

Карета студентов и сушеные овощи самозанятой: муниципалитеты и ссузы провели сельхозярмарку в Казани

Фото: Надежда Гордеева

Сельскохозяйственную ярмарку в агропарке посетили Татьяна Ларионова, Ирина Потехина и Рафис Бурганов.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Особенностью сельскохозяйственной ярмарки в агропромпарке Казани сегодня стало участие в ней, помимо муниципалитетов, образовательных организаций разных районов Татарстана. Горожане смогли приобрести по ценам ниже рыночных продукцию, изготовленную школьниками и студентами ссузов.

Ярмарку сельскохозяйственной продукции и изделий народно-художественных промыслов в агропромышленном парке «Казань» посетили заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, замминистра просвещения России Ирина Потехина и глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

«Спасибо, Ирина Петровна [Потехина], за то, что приехали посетить нашу традиционную сельскохозяйственную ярмарку, вместе с нами порадоваться богатому урожаю, который мы в этом году вырастили, собрали и привезли сюда, чтобы все жители республики смогли пополнить свои закрома. В прошлом году мы наторговали на такой ярмарке более чем на 5 млн рублей», — сказал министр образования и науки Татарстана.

«Думаю, что все понимают важность таких мероприятий — своими руками наши школьники, учащиеся колледжей производят продукцию, потом учатся ее упаковывать в удобном для потребителя виде и продавать», — добавил Рафис Бурганов.

Посетители ярмарки смогли приобрести качественную сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам, разнообразные товары для садового участка, швейные, текстильные, кулинарные изделия, предметы быта, изготовленные школьниками и студентами. Были представлены также поделки юных зодчих, столяров, мастеров ковки.

Мастер производственного обучения Казанского строительного колледжа Ирина Сенагатуллина рассказала, что учебное заведение ежегодно участвует в таком мероприятии. «Администрация дает нам возможность реализовать продукцию. Представляем товары, которые производят наши студенты, в том числе дети с ОВЗ. Это изделия из разного вида дерева. Что мы производим — то и продаем, чтобы в дальнейшем закупать материалы и учить детей», — сообщила она.

По словам собеседницы информагентства, большим спросом у посетителей пользуются табуретки, скамейки для дачи, вешалки для одежды, цветочницы. «Мы в основном производим ту продукцию, на которую есть спрос. В этом году впервые привезли раскладные стульчики — стремянки. А вот — карета из дерева. Она тоже продается. Студенты производят ее по частям. Изготавливают детали, потом собирают. Здесь работа не одного человека, а коллективная. Иногда на нее уходит около года. Изделие используют в декоративных целях. В прошлом году у нас такую же купили детские сады», — отметила она.

Реализовать свою продукцию на республиканской ярмарке смогли и самозанятые. Так, Лейсан Яруллина представила фруктовые чипсы, пастилу без сахара, льняные крекеры и сушеные овощи.

«Я еще весной зарегистрировалась в качестве самозанятой. Сама совершаю закупки, произвожу продукцию, упаковываю и реализую. Я работаю в сфере строительства, а это — мое хобби. Но я захотела легально продавать свой товар. И не переживаю, что ко мне могут прийти с проверками, мне спится спокойно. У самозанятых возможностей больше для реализации продукции. Также это позволяет сотрудничать с компаниями», — поделилась она.

Лейсан Яруллина заверила, что ее товары пользуются спросом не только в российских городах, но и за рубежом. «Доставка продукции по России, очень много городов заказывают. Товары даже за границей пользуются спросом, например, в Германии, Латвии. Уже есть постоянные клиенты, которые приводят других клиентов. Реализую через интернет-магазин, выхожу на ярмарки и фестивали. Я планирую открыть ИП, продолжать свое дело», — подчеркнула она.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки начали работу в Татарстане 14 сентября. Они проводятся еженедельно по субботам, их работа продлится до Нового года.

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