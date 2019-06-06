Следующим крупным резидентом ОЭЗ «Иннополис» станет топовый российский банк

(Иннополис, 15 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). До конца 2019 года резидентом ОЭЗ «Иннополис» планирует стать топовый российский банк. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

«До конца года мы ожидаем крупного резидента из топ-5 российских банков. Чтобы они пришли, нужен был минимум год — столько длится их внутренняя процедура одобрения. Сейчас мы на завершающей стадии», — отметил Шайхутдинов.

Какой именно банк может стать новым резидентом, он не уточнил.

Также активно развивается другой резидент ОЭЗ — «Сбербанк», который «решил усилить напор в Иннополисе и увеличить рабочие места на несколько сотен», добавил заместитель Премьер-министра РТ.

По состоянию на октябрь 2019 года 99 компаний (86 резидентов и 13 партнеров) выбрали ОЭЗ «Иннополис» как место развития своих проектов, сообщает пресс-служба ОЭЗ. Создано более 2,5 тыс. рабочих мест. Проинвестировано около 10 млрд рублей в экономику Республики Татарстан и Российской Федерации.

Среди 99 компании есть такие крупные, как «Яндекс», «Сбербанк-Технологии», «Тинькофф Центр Разработки», а также компании с иностранным участием: Schneider Electric (Франция) и Soramitsu Labs (Япония).

Недавно в состав партнеров ОЭЗ «Иннополис» вошли АО «Консист ОС», дочерняя компания Росатома и ООО «Газпромнефть-Снабжение».

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