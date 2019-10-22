Учительница из Альметьевска, которая заклеила ребенку рот, написала заявление об увольнении

(Набережные Челны, 22 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Учительница, которая заклеила рот первоклассника скотчем, понесла наказание. Об этом журналистам сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

«Инцидент подтвердился — учительница действительно заклеила рот первоклассника скотчем. Он произошел в отношении одного ребенка. Преподаватель, которая допустила такое, понесла наказание: сначала ей сделали замечание, потом объявили выговор. После чего учительница подала заявление об увольнении по собственному желанию, которое, скорее всего, будет удовлетворено», — рассказала детский омбудсмен.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что учителем одной из школ Альметьевска, который заклеил рот первоклассника скотчем, заинтересовались следователи.

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