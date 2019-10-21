Учителем из Альметьевска, который заклеил рот первоклассника скотчем, заинтересовались следователи

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Учителем одной из школ Альметьевска, который заклеил рот первоклассника скотчем, заинтересовались следователи. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как удалось установить следствию, 9 октября в одной из школ Альметьевска во время урока учитель заклеила рот скотчем 7-летнему ребенку.

О неприятном инциденте в полицию сообщили родители школьника. По данному факту начата доследственная проверка. Следователи опросят свидетелей и персонал школы, а также очевидцев происшествия. По результатам проверки будет дана оценка действиям учителя и руководства школы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура РТ проверяет информацию о том, что в одной из школ Альметьевска детям заклеивают рты скотчем.



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