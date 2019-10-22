«Ак Барс» рассматривает возможность проведения матча на «Казань Арене» в этом сезоне

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Хоккейный «Ак Барс» рассматривает возможность проведения одного из матчей регулярного чемпионата этого сезона не на домашнем льду в «Татнефть Арене», а на футбольной «Казань Арене».

Речь идет о так называемом матче «Зимней классики КХЛ». Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от источников, близких как к хоккейному клубу «Ак барс», так и к «Казань Арене».



Генераторами идеи проведения такого матча являются обе стороны – и хоккейный клуб, и сам стадион. Вероятный матч – одна из встреч «Зеленого дерби» против ХК «Салават Юлаев». Вероятные даты: 19 декабря этого года или 21 января 2020 года.



По информации ИА «Татар-информ», специалисты центра реализации маркетинговых проектов «Ак Барса» связывались с рядом фирм, специализирующихся на сооружении трибун из временных конструкций. В целом, работниками казанского клуба было произведена оценка всех трат, необходимых для подготовки и проведения хоккейного матча на открытом воздухе.



По сведениям агентства, вероятность проведения матча на открытом воздухе в Казани в этом сезоне все же крайне мала. Сдерживающими факторами для проведения такого матча служит целый ряд причин. Это дороговизна его проведения в целом, ограниченный лимит времени на подготовку к матчу, фактор плохих погодных условий в день игры. Впрочем, даже если положительное решение в Казани будет принято, его нужно будет согласовывать с руководством КХЛ.



Напомним, что сейчас на «Казань Арене» проходит полномасштабная реконструкция футбольного поля.



Что касается истории проведения матчей «Зимней классики КХЛ», то они игрались в Хельсинки, Санкт-Петербурге и Риге.

Первый матч «Зимней классики КХЛ» состоялся 2 декабря 2017 года в Хельсинки. Местный «Йокерит» играл со СКА на специально возведенной для этого матча хоккейной арене на 20 тыс. мест в Кайсаниеми Парке в столице Финляндии. СКА победил со счетом 4:3.



Следующая «Зимняя классика» прошла 20 января 2018 года в Риге. Местное «Динамо» встречалось с одноклубниками из Минска. Та встреча игралась на открытом спорткомплексе средней школы № 84 и закончилась победой гостей (2:3).



Третий матч «Зимней классики КХЛ» прошел 22 декабря прошлого года на домашней арене футбольного «Зенита» – стадионе «Санкт-Петербург». Пришедшие на игру 67 тыс. зрителей увидели гостевую победу московского ЦСКА (1:4) над местным СКА.



Четвертый матч КХЛ на открытом воздухе состоялся в Риге 15 января 2019 года. Вновь встречались динамовцы Риги и Минска. На этот раз хозяева одержали победу со счетом 3:1.

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