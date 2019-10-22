В Черемшане стартовало строительство многоквартирного арендного дома

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В селе Черемшан началось строительство 16-квартирного арендного дома по улице Дорожная, 30А, сообщает Госжилфонд при Президенте РТ.

Жилой объект возводится в рамках программы «Арендное жилье». Дом состоит из двух подъездов и двух этажей, в нем будет находится десять однокомнатных и шесть двухкомнатных квартир. Общая жилая площадь квартир составит 671,4 квадратных метра.

На сегодняшний день на строительной площадке ведется устройство фундамента здания. В эксплуатацию объект планируется сдать во второй половине будущего года.

19 октября состоялось торжественное заселение аналогичного 27-квартирного арендного дома от Госжилфонда РТ в поселке Камское Устье, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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