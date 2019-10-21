В Камском Устье заселили новый арендный дом

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В поселке городского типа Камское Устье состоялось торжественное заселение 27-квартирного дома. Его жителями стали участники программы арендного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Камско-Устьинского района РТ.





Новостройка по улице Профсоюзная построена за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.



Торжественное вручение ключей состоялось при участии главы Камско-Устьинского района РТ Наиля Вазыхова. Он поздравил жителей новостройки и поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве и сдаче нового объекта.





Затем новоселы и родственники новых жильцов прошли инструктаж и получили ключи от квартир. Новоселы уже могут заехать и жить в новые квартиры – все они полностью готовы для проживания, в них установлены сантехника, газовые плиты, датчики пожаротушения, предусмотрено индивидуальное поквартирное отопление.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.