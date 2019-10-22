СМИ: Фигуристка Сотникова отдала 2 млн рублей, чтобы вернуть любовь хоккеиста «Ак Барса»

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, россиянка Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке, чтобы вернуть любовь хоккеиста «Ак Барса» Владимира Ткачева. Об этом информирует МИА «Россия сегодня» со ссылкой на «Комсомольскую правду».



По сообщениям ряда СМИ, 23-летняя фигуристка и 26-летний хоккеист тайно встречались с лета этого года. При этом спортсмены старались не афишировать свой роман ни в соцсетях, ни в СМИ.

скриншот передачи Ак Барс ТВ

Любопытно, что 2 октября Сотникова присутствовала на матче «Ак Барс» – СКА, будучи приглашенной гостьей на «Ак Барс ТВ».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Аделина Сотникова перевела 2 млн. рублей женщине, которая обещала помочь в исцелении ее младшей сестры от синдром Тричера-Коллинза. Это редкое заболевание, которое вызывает грубые дефекты лицевой части черепа.



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