WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

3 октября 2019, 21:34

СпортПроисшествия

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова отдала 2 миллиона рублей мошеннице

Рекомендуем

СпортПроисшествия

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова отдала 2 миллиона рублей мошеннице

«Ясновидящая» обещала излечить от редкого заболевания сестру фигуристки, однако исчезла с деньгами.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). «Гадалка», обманувшая чемпионку Сочи-2014 Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей, обещала вылечить сестру фигуристки, информирует telegram-канал «Мутко против».

«У Маши Сотниковой — синдром Тричера-Коллинза, редкое заболевание, которое вызывает грубые дефекты лицевой части черепа. Сама Аделина рассказывала, что тратит почти все свои гонорары на лечение младшей сестры. По словам олимпийской чемпионки, ее сестре даже сделали несколько операций в Германии по расширению лица», — сообщается в информации телеграм-канала.

«Ясновидящую» Сотникова нашла в Instagram в начале сентября этого года. Женщина убедила фигуристку, что у ее сестры не синдром, а всего лишь сглаз, и обещала устранить его за 2 миллиона рублей. За 9 сеансов Сотникова перевела мошеннице 2 миллиона рублей. Однако чуда не произошло. «Целительница» исчезла, а Аделина написала заявление в полицию. Сейчас мошенницу разыскивают.

Интересно, что вчера Сотникова присутствовала на матче «Ак Барс» — СКА, будучи приглашенной гостьей на «Ак Барс ТВ». По слухам, фигуристку связывают романтические отношения с нападающим казанского «Ак Барса» Владимиром Ткачевым.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

БК «УНИКС» отменил предсезонную презентацию команды
Новости дня
22:06
Казанцам предлагают собрать крупы, корма, пеленки и одеяла для помощи бездомным животным

Волонтеры благотворительного фонда «Помоги дворняге» будут принимать помощь на парковках торговых центров.

21:50
В трех районах Казани временно отключат свет из-за ремонта ЛЭП

Электричества из-за ремонта ЛЭП не будет в ряде домов Ново-Савиновского, Кировского и Приволжского районов.

21:34
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова отдала 2 миллиона рублей мошеннице
21:31
Профессор КФУ рассказал о температурной аномалии в Казани

Аномально теплая погода продержится в столице Татарстана до среды, 9 октября.

21:14
Гребцам Поволжской академии спорта осталось сделать шаг до чемпионства в Студенческой лиге

Cезон российской студенческой гребли завершится в Казани гонкой на классической дистанции в 2 км.

21:02
В Тетюшах отремонтируют дорогу к причалу почти за 50 млн рублей

Дорожные работы планируют завершить к осени 2020 года.

20:48
Межрегиональная выставка «Идель-Арт 2019» о переживаниях современности откроется в Казани

Темой проекта является призыв к художникам зафиксировать собственное переживание современности.

20:32
Синоптики Татарстана предупредили о тумане и сильном ветре

Сила порывов южного ветра составит до 17 м/с.

20:16
Исчезающие языки и истории знаменитостей: в Казани прошел показ работ журналистов со всей России

Завершился XII Всероссийский конкурс «Многоликая Россия», где выявили 15 лучших журналистов со всей страны.

20:00
В Татарстане сахарная свекла выкопана почти с половины уборочных площадей

В республике и урожайность, и темпы заготовки и переработки корнеплодов выше, чем в прошлом году.

19:46
На МТФ-2019 обсудят таможенное администрирование электронной торговли

Международное мероприятие пройдет в Москве с 24 по 25 октября.

19:32
С этого учебного года на «Студенческом автобусе» можно отправиться в Тюлячи, Бугульму и Йошкар-Олу

Чтобы забронировать и купить билет со скидкой, необходим студенческий билет.

19:18
Около тысячи специалистов обсудят в Казани «Ориентиры будущего» развития туризма

В форуме примут участие профильные специалисты из регионов России и стран ближнего зарубежья.

19:04
Журналисты со всей России о Казани: Мало кафе, много стильных студентов и мечта о чак-чаке

Победители XII Всероссийского конкурса журналистов «Многоликая Россия» побывали на экскурсии по Казани.

18:50
«Они остаются в нашей жизни путеводителями»: педагогов Татарстана поздравили с Днем учителя

В праздничном мероприятии приняли участие Рустам Минниханов и Рафис Бурганов.

18:36
В Татарстане построят комплекс по сжижению природного газа и сети КриоАЗС

На Петербургском международном газовом форуме Правительство РТ и «Газпром» подписали план мероприятий по реализации инвестиционных проектов.

18:32
Ольга Павлова: Чтобы развивать бадминтон в школе, необходимы только волан, ракетка и спортзал

Общественный совет федерального проекта «Детский спорт» рекомендовал главам Татарстана взять под контроль развитие бадминтона в школах.

18:20
Шаймиев рассказал Комарову об озарении во время строительства минаретов Белой мечети в Болгаре

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО побывал на экскурсии в Болгарском историко-архитектурном музее-заповеднике в Татарстане.

18:11
Правоохранители установили личность челнинца, которого убил и расчленил знакомый

Как выяснилось, убитым оказался 53-летний мужчина, без вести пропавший 27 сентября.

18:08
Режиссер Имамутдинов представит казанскому зрителю спектакль-исследование образа татарской женщины

Главная роль в постановке отведена балерине Айсылу Мирхафизхан.

18:01
Школа плавания в Челнах: Это не наш тренер стояла рядом с мальчиком у бассейна перед ЧП
17:53
У лицея «Перспектива» в Казани сбили 11-летнего ребенка

ДТП произошло на улице Рауиса Гареева, неподалеку от ЖК «Сказочный лес».

17:52
В новом мусульманском лагере в Болгаре дети со всего мира будут изучать ценности ислама

Строительство нового международного мусульманского лагеря в Болгаре анонсировал Минтимер Шаймиев.

17:45
Взяли 8 айфонов в кредит для приятеля: в Казани судят обманувшего товарищей жителя Азнакаево

На скамье подсудимых Ригель Мухамадиев, его обвиняют в мошенничестве в общей сложности на 670 тысяч рублей.

17:40
В Казани начались бесплатные кинопоказы для пожилых людей

Татарстанские единороссы проводят акцию, направленную на укрепление здоровья и повышение качества жизни пенсионеров.

События