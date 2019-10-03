Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова отдала 2 миллиона рублей мошеннице

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). «Гадалка», обманувшая чемпионку Сочи-2014 Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей, обещала вылечить сестру фигуристки, информирует telegram-канал «Мутко против».

«У Маши Сотниковой — синдром Тричера-Коллинза, редкое заболевание, которое вызывает грубые дефекты лицевой части черепа. Сама Аделина рассказывала, что тратит почти все свои гонорары на лечение младшей сестры. По словам олимпийской чемпионки, ее сестре даже сделали несколько операций в Германии по расширению лица», — сообщается в информации телеграм-канала.

«Ясновидящую» Сотникова нашла в Instagram в начале сентября этого года. Женщина убедила фигуристку, что у ее сестры не синдром, а всего лишь сглаз, и обещала устранить его за 2 миллиона рублей. За 9 сеансов Сотникова перевела мошеннице 2 миллиона рублей. Однако чуда не произошло. «Целительница» исчезла, а Аделина написала заявление в полицию. Сейчас мошенницу разыскивают.

Интересно, что вчера Сотникова присутствовала на матче «Ак Барс» — СКА, будучи приглашенной гостьей на «Ак Барс ТВ». По слухам, фигуристку связывают романтические отношения с нападающим казанского «Ак Барса» Владимиром Ткачевым.

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