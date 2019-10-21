Прокуратура проверяет информацию о том, что в школе Альметьевска учительница заклеила детям рты

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Прокуратура Альметьевска проверяет информацию о том, что в одной из школ города учительница заклеила детям рты, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее в социальных сетях появились посты, в которых одна из родительниц жаловалась, что в школе №25 учительница заклеивает скотчем рты первоклассникам за разговоры на уроке.

В комментариях также отписался отец одного из мальчиков, который сообщил, что написал о случившемся заявление в полицию, однако, по его словам, учителя никто отстранять не спешит.

Специалистам надзорного ведомства предстоит разобраться в ситуации. По итогам их проверку будут приняты соответствующие меры.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.