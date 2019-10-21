В Минтруде отреагировали на сообщение о массовых сокращениях в российских компаниях

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В Минтруде РФ прокомментировали информацию о будущих массовых сокращениях кадров в российских компаниях. В ведомстве заявили, что показатели безработицы в 2020 году сохранятся на нынешнем уровне, сообщает РИА Новости.

«Рынок труда находится в стабильном положении, в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 миллиона вакансий», — рассказали в пресс-службе федерального ведомства.

Ранее «Известия», ссылаясь на исследование Headhunter, сообщало, что почти каждая 10-я компания намерена в следующем году уволить ряд сотрудников.

Как отмечает Минтруд РФ, по состоянию на 1 октября в органах службы занятости зарегистрировано 662,2 тыс. безработных, уровень безработицы составляет 0,9%.

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