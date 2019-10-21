Захматова: Студенческие трудовые отряды не потеряли своей актуальности со времен СССР

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Студенческие трудовые отряды на сегодняшний день популярны так же, как в СССР, и до сих пор не теряют своей актуальности. Такое мнение на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» выразила замминистра по делам молодежи Анна Захматова.

«Именно труд, трудовое воспитание молодежи встает в приоритетах как у Министерства по делам молодежи, так и в целом в воспитательном процессе. Именно через трудовое воспитание мы получаем ответственного гражданина, который уже с молодости знает цену рубля», – отметила спикер, добавив, что члены трудовых отрядов всегда будут востребованы на рынке труда.

Захматова также подчеркнула, что сейчас в РСО появились новые направления, например, сервисное обслуживание гостей: бармены, официанты, горничные, повара и т.д. Кроме того, ГК «Росатом» ежегодно приглашает студентов для строительства атомных станций.

«Все, что касается студенческих отрядов, это как раз то, что называется держать руку на пульсе, и смотреть в те направления, которые интересны молодежи и которые нужно развивать. Чем больше у нас будет современных интересных направлений, тем больше будут развиваться студенческие трудовые отряды», – заключила замминистра по делам молодежи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Труд крут!», который пройдет с 21 по 24 октября 2019 года, примут участие 500 студентов. Они продемонстрируют свои профессиональные навыки в различных отраслях.



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